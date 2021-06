Recompile: il metroidvania sci-fi esce ad agosto su PC, PS5, Xbox Series X/S e Game Pass

Con l'ultimo, frenetico gameplay di Recompile confezionato da Dear Villagers, gli sviluppatori indie fissano per il mese d'agosto la finestra di lancio definitiva del loro metroidvania sci-fi.

L'eroe da impersonare nell'esperienza fantascientifica di Recompile sarà un programma che, dopo essere riuscito a raggiungere l'autocoscienza, proverà a fuggire dalla dimensione virtuale dove è stato confinato dai suoi ideatori.

Il canovaccio narrativo steso da Dear Villagers verterà quindi attorno alle sfide da completare per aiutare il nostro alter-ego a ricavarsi una via di fuga dal Mainframe, una vera e propria "prigione di pixel" difesa da trappole ipertecnologiche e creature digitali connesse a una IA collettiva. Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco di Recompile sarà l'alternanza tra i combattimenti e le sessioni di hacking, da qui la presenza di un sistema di progressione particolarmente profondo che passerà per l'esplorazione libera dello scenario, con le attività, i potenziamenti delle abilità e gli scontri con i boss tipici dei metroidvania.

L'uscita di Recompile è quindi prevista nel corso del prossimo mese di agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.