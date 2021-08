Recompile: un tuffo nel Mainframe con il gameplay del metroidvania nextgen

Di ritorno dalla dimensione sci-fi Recompile con il video reveal della data d'uscita, i ragazzi di Dear Villagers ci rituffano nell'universo cyberpunk del loro metroidvania per farci ammirare le bizzarre strutture che imperlano il Mainframe, il microcosmo interattivo da esplorare nel corso dell'avventura.

Come spiegato nei mesi scorsi dagli stessi sviluppatori indie, il Mainframe sarà una sorta di "prigione di pixel" da cui dovremo fuggire interpretando un programma riuscito ad acquisire l'autocoscienza. Il sogno del nostro insolito alter-ego sarà però ostacolato dall'IA collettiva che governa il Mainframe e le sue infinite diavolerie tecnologiche poste a guardia dei settori nevralgici dell'infrastruttura server.

Oltre agli immancabili combattimenti contro gli esseri cibernetici guidati dall'IA del Mainframe, gli appassionati del genere potranno cimentarsi in una serie di attività puzzle platform per potenziare ed evolvere le tecniche di attacco e le abilità hacking dell'eroe.

Il nuovo trailer si focalizza appunto sulla varietà di scenari che faranno da sfondo alle sfide da completare per ottenere i poteri richiesti nell'esplorazione delle aree più pericolose e nella risoluzione degli enigmi più complicati. Solo al lancio di Recompile, previsto per il 19 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X/S (gratis su Game Pass), capiremo fino a dove si saranno spinte le ambizioni di Dear Villagers per plasmare questo metroidvania futuristico. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.