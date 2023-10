Record su Final Fantasy 14: un giocatore ha ottenuto tutti i 2.751 obiettivi dell'MMO

Sono passati dieci anni dall'uscita di Final Fantasy XIV, l'acclamato MMORPG di Square-Enix dedicato a una delle saghe videoludiche più longeve e amate, e per la prima volta un giocatore giapponese è riuscito a ottenere tutti i 2.751 obiettivi che il gioco mette a disposizione, un'impresa a dir poco titanica.

Coloro che giocano regolarmente al gioco (che è possibile anche provare gratuitamente) hanno indubbiamente un'idea più chiara dell'entità dell'impresa compiuta da questo Guerriero della Luce, che è stato in grado di portare a termine tutte le numerose sfide che il gioco mette a disposizione fra i suoi obiettivi.

Le sfide contenute nella raccolta, infatti, richiedono una significativa quantità di ore per essere portate a termine e non è un caso se in dieci anni nessuno era mai riuscito a completarle tutte al 100%. Il record è stato registrato sul sito Lalachievents ad Agosto, ma è stato un post su Reddit ha portarlo alla ribalta.

Gli obiettivi richiedono di completare anche le sfide più difficili di tutto il gioco, ossia tutti e cinque gli Ultimate Raid, ma non solo: bisogna partecipare a innumerevoli cacce, prendere parte a un'elevatissima quantità di F.A.T.E. e levequests, ottenere tutte le singole relic weapons di tutte le espansioni e tantissimo altro ancora. Si tratta, quindi, di una serie di incarichi che richiede una mostruosa quantità di tempo e dedizione.

Nel frattempo, secondo il tracking del sito web, a un giocatore mancano due achievement per raggiungere l'attuale record, quindi il giocatore giapponese potrebbe presto non essere solo. E naturalmente c'è da presuppore che all'uscita della nuova espansione Dawntrail di Final Fantasy XIV, saranno entrambi in prima linea per tentare di ottenere tutti i nuovi obiettivi che verranno inseriti.