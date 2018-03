Record of Grancrest War annunciato per PlayStation 4

ha annunciato oggiper PlayStation 4. Il gioco sarà un RPG tattico ambientato nell'universo dell'omonima serie realizzata dall'autore di Record of Lodoss War, tra i personaggi confermati troviamo Theo Cornaro, Siluca Meletes, Irvin, Aishera e Priscilla.

Record of Grancrest War uscirà in Giappone il prossimo 14 giugno in edizione Standard e Limited, quest'ultima includerà una copia del gioco, custodia Steelbook, un disco Blu-Ray, colonna sonora su CD e artbook a colori.

Al momento non ci sono altri dettagli, Bandai Namco ha pubblicato trailer e spot TV di Record of Grancrest War, inoltre la compagnia ha annunciato anche Record of Grancrest War Quartet of War per iOS e Android, sempre dedicato al solo mercato giapponese. Nessuna conferma riguardo un possibile arrivo dei due giochi in Occidente, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci in merito.