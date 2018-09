Record of Grancrest War Quartet Conflict arriverà in Europa durante l'autunno

Bandai Namco ha annunciato Record of Grancrest War Quartet Conflict, il nuovo ed epico gioco di ruolo fantasy basato sulla celebre serie anime Record of Grancrest War, scritta da Ryo Mizuno, autore della classica serie Record of Lodoss War.

Record of Grancrest War Quartet Conflict sarà scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi iOS e Android dall’autunno del 2018. Pubblicato in origine nel 1986 come trasposizione delle partite ai GDR da tavolo di Mizuno, Record of Lodoss War alla fine è stato serializzato, evolvendosi in una serie di light novel fantasy che hanno venduto più di 10 milioni di copie, fin dall’uscita del primo volume lanciato nel 1998.

Record of Grancrest War funge da successore spirituale alle opere originali di spada e stregoneria di Mizuno, con Record of Grancrest War Quartet Conflict che intende commemorare il 30° anniversario della sua novellizzazione. Record of Grancrest War Quartet Conflict invita i giocatori a cambiare il corso della guerra e unire un continente diviso tramite un’esperienza di combattimento hack and slash 3D. Ogni gruppo è formato da un massimo di quattro personaggi a rotazione, selezionabili fra tre classi diverse, ciascuna dotata di specifiche abilità in battaglia: i Lord, che potenziano i propri alleati e invocano i rinforzi, i Maghi, che usano devastanti magie per sbarazzarsi rapidamente di orde di nemici, e gli Artisti, che possono eliminare potenti nemici con una combinazione di potenza e abilità. I giocatori possono strategicamente cambiare i membri del gruppo e utilizzare i propri punti di forza per caricare la barra Quartet, e attivare così la modalità Quartet per portare simultaneamente tutti e quattro i combattenti nella mischia e sopraffare i propri nemici!

Oltre a dare l’opportunità ai giocatori di rivivere i propri momenti preferiti dell’anime accanto ai loro personaggi più amati, come Theo, Irvin, Siluca e Aishela, Record of Grancrest War Quartet Conflict introduce sia storie originali che nuovi personaggi nell’universo di Grancrest. Inoltre, i giocatori potranno partecipare alla Guerra delle fazioni, alleandosi con altri utenti per prestare la loro forza alla Fantasia Union o alla Factory Alliance, assediando le rispettive proprietà.