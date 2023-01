Record di spettatori per Mobile Legends Bang Bang: gli esport mobile sono il futuro?

Nella nostra analisi degli esport con i montepremi più alti del 2022 abbiamo notato la crescita notevole dei titoli competitivi per smartphone, almeno per quanto concerne i soldi messi in palio e la quantità di tornei tenuti annualmente. Un’ulteriore conferma arriva però dal record di spettatori per Mobile Legends Bang Bang.

Gli ultimi mondiali del MOBA per smartphone sviluppato da Moonton, sussidiaria di ByteDance, hanno riscosso un successo strepitoso a livello internazionale: la finale non si è ancora tenuta, eppure ci sono stati già 4,26 milioni di spettatori contemporanei – escluso il pubblico cinese – in occasione del match tra Blacklist International e RRQ Hoshi, tra i team più famosi della scena competitiva. A oggi risulta il terzo evento esport più visto di sempre secondo la classifica di Esports Charts, mentre in prima posizione si trova ancora la Free Fire World Series del 2021 con 5,4 milioni di spettatori.

Ciò che ha permesso all’M4 World Championship di Mobile Legends Bang Bang di crescere così sensibilmente è TikTok: sul social network di ByteDance, infatti, le competizioni sono andate in onda continuamente raggiungendo anche quota 680.000 spettatori contemporanei. Un numero che, per una piattaforma social normalmente estranea al mondo degli esport, è a dir poco stupefacente.

A questo dettaglio va aggiunto l’aumento di interesse visto nella community asiatica, da cui provengono quasi tutti i team più amati del circuito competitivo, e il boom del gaming mobile visto negli ultimi anni nella stessa regione – seguito, tuttavia, dal calo del segmento nel 2022. In Oriente è evidente che i videogiochi su smartphone stiano conquistando il pubblico, ma è davvero questo il futuro? Vedremo nel 2023 se il settore consoliderà la sua posizione, magari crescendo nuovamente.