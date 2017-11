ReCore: disponibile la patch con il supporto ai 1440p su Xbox One X

La nuova patch dicon il supporto aè ora disponibile per il download. L'aggiornamento permetterà di giocare a 1440p sulla nuova console Microsoft, permettendo inoltre di sfruttare i benefici dell'HDR.

Come annunciato pochi giorni fa sul sito ufficiale del gioco, il nuovo update di ReCore introduce il supporto all'HDR e alla risoluzione 1440p su Xbox One X, offrendo un impatto visivo migliore rispetto alla versione Xbox One standard.

Anche se il gioco non supporterà i 4K, i possessori di una TV Full HD potranno comunque beneficiare del supersampling, percependo un comparto grafico più pulito e rifinito nei dettagli. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.