ReCore, Super Lucky's Tale e altri 3 titoli di Microsoft sono ora disponibili su Steam

Poche settimane fa, Microsoft e THQ Nordic hanno stretto un accordo per la pubblicazione di 5 differenti titoli per PC (inizialmente disponibili esclusivamente via Microsoft Store) su Steam e in formato fisico. Ieri 14 settembre l'accordo si è effettivamente concretizzato con il lancio dei giochi in questione.

Stiamo parlando, nello specifico, di ReCore: Definitive Edition, Super Lucky's Tale, Disneyland Adventures, Rush: A Disney-Pixar Adventure e Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Tutti sono ora acquistabili sul Steam al prezzo di 16,79 euro e in formato fisico a 19,99 euro. Nel caso di Super Lucky's Tale, sono stati pubblicati anche i due contenuti scaricabili Gilly Island e Guardian Trials, disponibili a 3,99 euro l'uno.

Non è la prima volta che un titolo per PC della casa di Redmond compie il salto dal Microsoft Store a Steam. È già accaduto, ad esempio, per Quantum Break, Halo Wars: Definitive Edition e Killer Istinct. Il gioco di Remedy subì anche una totale conversione da DirectX 12 a DirectX 11.

La stessa cosa non si è però mai verificata per i titoli di punta di Microsoft, come Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Forza Horizon 3, Sea of Thieves e State of Decay 2. Nel momento in cui vi scriviamo, nulla sembra presagire che ciò possa avvenire in futuro.