Red Barrels festeggia l'uscita della serie Outlast su Nintendo Switch con un trailer

Spesso alcuni utenti si lamentano del fatto che Nintendo non supporti abbastanza quei titoli considerati "maturi", magari disponibili anche da tempo sulle rivali PS4 e Xbox One, e saranno proprio loro i primi a gioire dell'arrivo su Switch di Outlast 2, che ora può vantare nel suo catalogo tutti e tre i titoli della saga horror.

Infatti mentre Outlast ed il suo DLC Whistleblower sono arrivati sulla nuova console ibrida di Nintendo già a febbraio, il secondo capitolo della saga li ha raggiunti solamente ora, completando di fatto una delle saghe horror più apprezzate degli ultimi tempi. Outlast 2 ed Outlast: Bundle of Terror completano così l'offerta degli sviluppatori Red Barrels per Switch.



Molto bello ed allo stesso tempo evocativo il motto di questa versione di Outlast 2, che sfrutta le caratteristiche portatili della console Nintendo per trasmettere l'incoraggiante messaggio "Get Scared Anywhere". Per chi non conoscesse il titolo, Outlast 2 è il seguito dell'apprezzatissimo Outlast, ed è un survival horror disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; nel secondo capitolo dovremo vedercela con un culto spaventoso, che ha tra le sue file molti adepti che desiderano farci fuori nei modi peggiori. E voi cosa ne pensate di questa uscita? Avete già giocato ad Outlast 2? Lo riacquisterete anche su Nintendo Switch, magari per giocarci in campeggio di notte con gli amici?