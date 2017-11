Red Bull aprirà a Londra Gaming Sphere, nuovo spazio dedicato all'eSport

Nonostante nulla sia ancora stato annunciato ufficialmente, i piani dell'azienda austriaca di bevande energetiche sono stati rivelati attraverso la pubblicazione di unsul proprio sito web.

L'azienda, infatti, sarebbe alla ricerca di un Studio Manager per la sua "Gaming Sphere" che, secondo le intenzioni, dovrebbe diventare "la casa degli eSport del Regno Unito".

Più in dettaglio, il gigante delle bevande energetiche prevede di:

"... rafforzare la credibilità di Red Bull nel mondo del gaming e dell'eSport. Creare la Gaming Sphere nei nostri piani porterà a creare un punto d'incontro e aggregazione per l'intera comunità di giocatori, fans, publisher, partner e influencer".

Al momento, non è ancora chiaro se la "Gaming Sphere" sarà una sede vera e propria, oppure un qualche tipo di complesso multifunzionale dedicato all'intrattenimento a tutto tondo. Sulla base della descrizione dell'annuncio di lavoro, la Gaming Sphere ospiterà eventi, tornei, eventualmente un negozio e varie attività per la community.

Red Bull è stata una delle prime aziende non endemiche ad abbracciare il movimento eSport. Come saprete sponsorizza e organizza numerosi tornei, continuando a gestire una vasta serie di campagne di marketing dedicate all'eSport, su numerosi media e altre piattaforme. È anche partner del team OG attivo su DOTA 2 (tra l'altro una delle poche squadre in cui il marchio dello sponsor è incluso nel logo).

Red Bull possiede anche una squadra nella EU LCS di League of Legends ma le regole rigide di Riot Games in materia di sponsorship, hanno costretto la compagnia a rivedere il suo impegno con Cloud9 e Team SoloMid.