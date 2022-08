Red Bull Campus Clutch: il torneo universitario di VALORANT torna per la seconda edizione

Il Red Bull Campus Clutch, il torneo di VALORANT (avete letto le ultime novità di VALORANT?) per studenti universitari, è tornato per il secondo round!

Nel 2021 la competizione ha portato oltre 400 eventi in 50 Paesi, con la partecipazione di 25.000 studenti. Sono aperte le iscrizioni per il torneo di quest'anno, che prenderà il via ad agosto con un'esperienza competitiva che vedrà una squadra incoronata come la migliore squadra studentesca VALORANT del mondo, oltre a ben 20.000 euro in palio e un'esclusiva esperienza VIP a un evento del VALORANT Champions Tour del 2023.

Aperto a tutti gli studenti universitari, i giocatori faranno squadra, rappresenteranno il loro campus e metteranno in mostra le loro abilità, con la possibilità di partecipare alla kermesse mondiale.

Il Red Bull Campus Clutch è un'iniziativa che riunisce studenti emergenti di VALORANT di ogni livello di abilità. Nel suo primo anno di vita, il torneo ha messo in mostra talenti emergenti che hanno poi intrapreso una carriera nella scena professionistica. Attraverso qualificazioni nazionali e regionali, oltre a una finale mondiale a due fasi e 50 squadre, nel 2021 squadre di spicco come il Team Egypt hanno dato spettacolo, tanto che il loro giocatore di punta, Mohamed "shalaby" Shalaby, non solo è stato incoronato MVP ma ha anche firmato per il Team Vitality.

Quest'anno il torneo è tornato, con oltre 500 eventi regionali spalmati nell’arco di ben quattro mesi. Gli studenti di tutto il mondo possono iscriversi fin da ora, mentre gli eventi di qualificazione locali, raggruppati per paese o regione, si svolgeranno per tutto il mese di agosto.

Ogni squadra passerà attraverso le qualificazioni, mentre le squadre migliori accederanno alla rispettiva finale nazionale. Qui le migliori squadre studentesche del Paese si affronteranno e i vincitori saranno nominati vincitori della finale nazionale di Red Bull Campus Clutch, guadagnandosi la possibilità di rappresentare il proprio Paese alla finale mondiale.

Entro dicembre, ne rimarranno solo 50. Ciascuna di esse riceverà un invito per il Red Bull Campus Clutch World Final, un evento LAN che si terrà a San Paolo, in Brasile, e che decreterà il vincitore della Red Bull Campus Clutch World Final.