Red Bull Factions, Macko Esports batte Atleta e vince la finale di Milano: la replica

La finalissima di Red Bull Factions, disputatasi su League of Legends venerdì 4 novembre in centro a Milano, è stata vinta da Macko ESports!

Lo storico torneo di League of Legends ha accompagnato gli appassionati per più di un mese, a partire dagli Open Qualifiers che hanno offerto anche alle squadre amatoriali la possibilità di sfidare i team di professionisti più forti d'Italia, che si erano già messi in luce durante gli ultimi PG Nationals. In totale hanno preso parte alla manifestazione 20 squadre: le 8 partecipanti al PG Nationals, le 8 partecipanti al Proving Grounds e 4 qualificate tramite Open Qualifier. La competizione si è svolta con il formato Factions, che mette a disposizione di ogni squadra solamente due Fazioni, senza la possibilità di scegliere la stessa dell'avversario: i contendenti hanno quindi dovuto cercare le migliori sinergie tra le diverse regioni del mondo di Runeterra.

La finalissima di ieri 4 novembre ha visto contrapporsi Atleta Esport e Macko Esports. Durante le semifinali, i primi si erano imposti per 3-1 su Outplayer, mentre i secondi avevano avuto la meglio su Cyberground Gaming con lo stesso punteggio. Alla fine, a conquistare la finale di Red Bull Factions 2022 di League of Legends è stato Macko Esports, con una prestazione sontuosa e un punteggio finale di 3-1. Il team ha quindi ottenuto la tanto agognata rivincita su Atleta Esport, che invece s'era aggiudicato la finale dei PG Nationals Spring Split 2022 dello scorso marzo.

Potete godervi la replica dell'intera finale sul canale Twitch di Red Bull Italia, oppure dirigendovi comodamente in calce a questa notizia, dove trovate anche gli scatti delle celebrazioni dei ragazzi del team Macko Esports.