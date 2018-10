Red Bull Factions a Milan Games Week 2018: Video Esclusivo Everyeye.it

Si è tenuta a Milan Games Week la fase finale del Red Bull Factions, il torneo di League of Legends organizzato da Red Bull. Uno show che ha visto esplodere la PG Arena, mostratasi ancora una volta la cornice perfetta per realizzare uno spettacolo di prim'ordine.

Il Red Bull Factions è stato uno show sia qualitativo che competitivo con il pubblico partecipe più che mai per sostenere i propri beniamini ed esaltato dalla performance del rapper Nitro, ospite della serata. Un successo che ha coinvolto oltre 7.000 spettatori e più di 28.000 utenti connessi al canale Twitch di Red Bull Italia, impazienti di assistere alla finale tra Outplayed e Team Forge.

Per ulteriori informazioni potete visitare RedBull.com o la pagina Facebook ufficiale del Red Bull Factions. Sul canale Twitch di Red Bull trovate la replica della finalissima di domenica 8 ottobre mentre in apertura potete vedere un video esclusivo Everyeye.it che riassume i momenti migliori del Red Bull Factions @ Milan Games Week 2018. In calce, anche una galleria fotografica con le immagini di Gabriele Seghizzi e Mauro Puccini.