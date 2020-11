Red Bull Factions: al via una superweek con due giornate consecutive di playday

Il Red Bull Factions, l’evento esport dedicato a League of Legends, è in pieno svolgimento. Il torneo, giunto alla sua quinta edizione, si presenta in una formula rinnovata in grado di stimolare nuove strategie di gioco e aumentare il livello di sfida tra i team in gara.

Dopo una prima fase di Qualifier, i 6 team in azione nella fase Playday, chiamati a contendersi i due slot disponibili per l’accesso al Gran Finale, sono: Cyberground Gaming, GG&Beer, Goskilla, Mkers, Nat e Outplayed.

I match di questa fase si disputeranno con la formula del girone all’italiana con una partita secca per 5 intense giornate di gioco, al termine delle quali i due team che avranno conquistato il maggior numero di punti avranno accesso direttamente alla finale.

A differenza delle edizioni precedenti, per questa quinta edizione del Red Bull Factions, le fazioni a disposizione saranno due: una primaria e una secondaria. I team saranno chiamati a cercare le sinergie migliori tra le diverse regioni del mondo creato da Riot Games per avere la meglio sugli avversari.

Dopo i qualifier, i 6 team qualificati per i Playday hanno già disputato la prima giornata di match. Ad aggiudicarsi i primi punti in classifica vincendo i primi 3 incontri sono stati i GG&Beer, Mkers e Outplayed; che hanno disputato i 3 match rispettivamente contro Cyberground Gaming, Nat e Godskilla.

Tanti gli spettatori che hanno seguito in streaming gli incontri della prima giornata sul canale ufficiale Twitch di Red Bull Italia, con oltre 15 mila spettatori unici e picchi di utenti connessi in contemporanea che superano di gran lunga i 3 mila. Le prossime due giornate delle cinque previste in questa fase, si giocheranno questa settimana nei giorni 11 e 12 novembre a partire dalle ore 20.00. A fornire il miglior supporto tecnico per la quinta edizione del Red Bull Factions, ci sono due dei brand hardware più performanti in ambito esport.

Tiziana Ena - PBU & Marketing Manager Acer Italy - dichiara: ”Siamo lieti di poter offrire il nostro contributo al Red Bull Factions attraverso i prodotti della linea Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer. Per l'occasione i finalisti si sfideranno online con i migliori prodotti della serie Predator Orion, tutti dotati di tecnologie all’avanguardia adatte a disputare un torneo così avvincente.”

“I monitori brandizzati AOC Gaming rappresentano la miglior soluzione per offrire ai pro player del Red Bull Factions una fluidità di gioco su schermo senza precedenti, grazie a una frequenza di aggiornamento e tempi di risposta da record.” dichiara - Stefan Sommer - Director Marketing and Business Management di AOC Europe L’appuntamento da segnare in agenda per seguire le dirette streaming del Red Bull Factions è fissato per le giornate dell’ 11 e 12 novembre a partire dalle ore 20.00 sul canale ufficiale Twitch di Red Bull Italia.