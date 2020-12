Red Bull Indie Forge: la premiazione in diretta oggi su Twitch dalle 17:00

Ci siamo! Per tutto l'autunno vi abbiamo presentato i giochi finalisti del Red Bull Indie Forge, l'evento di Red Bull dedicato ai migliori videogiochi indipendenti italiani. E' finalmente arrivato il momento di premiare il vincitore: quando? Oggi pomeriggio dalle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Per l'occasione avremo modo, prima della premiazione, di ripresentarvi tutti i giochi in lizza per questo ambito riconoscimento e di scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori e la giuria (tra cui troviamo Francesco Fossetti, Cristina Nava, Fabio Bortolotti, Luca De Santis e Andrea Di Bella). Di seguito l'elenco dei giochi in gara:

Freud's Bones The Game (Axel Fox) : un'avventura grafica in cui si potrà impersonare l'inconscio di Sigmund Freud in persona, sviluppata da Fortuna "Axel Fox" Imperatore

: un'avventura grafica in cui si potrà impersonare l'inconscio di Sigmund Freud in persona, sviluppata da Fortuna "Axel Fox" Imperatore Heelseed Chapter 1 (Profenix Studio) : videogioco horror ambientato nella Torino del 1980, con un investigatore alla ricerca di un medico scomparso da un ospedale psichiatrico in circostanze misteriose, sviluppato da Profenix Studio

: videogioco horror ambientato nella Torino del 1980, con un investigatore alla ricerca di un medico scomparso da un ospedale psichiatrico in circostanze misteriose, sviluppato da Profenix Studio Griefhelm (Johnny Dale Lonack) : ispirato a titoli storici come Nidhogg, cala il giocatore nei panni di un cavaliere medievale alla ricerca di gloria. Questo videogame dalla forte vocazione multiplayer è sviluppato da Johnny Dale Lonack

: ispirato a titoli storici come Nidhogg, cala il giocatore nei panni di un cavaliere medievale alla ricerca di gloria. Questo videogame dalla forte vocazione multiplayer è sviluppato da Johnny Dale Lonack Vesper (Cordens Interactive) : Cordens Interactive propone un platform a due dimensioni con protagonista un piccolo androide che dovrà confrontarsi con i pericoli di un mondo post-apocalittico

: Cordens Interactive propone un platform a due dimensioni con protagonista un piccolo androide che dovrà confrontarsi con i pericoli di un mondo post-apocalittico Faraday Protocol (Red Koi Box): potremo esplorare un'ambientazione fantascientifica altamente immersiva e resa in tre dimensioni, con un'avventura story-driven in bilico tra il futuristico e il vintage, il tutto sviluppato da Red Koi Box

Appuntamento dunque alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire in diretta il vincitore del Red Bull Indie Forge 2020!