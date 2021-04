Il Red Bull Kumite arriva Londra e svelerà Guilty Gear Strive

Il Red Bull Kumite London è una nuova entusiasmante edizione per la prestigiosa serie di tornei di picchiaduro. Questa sarà anche l'occasione di vedere uno dei primi grandi eventi di Street Fighter V del 2021 e non solo.

La spettacolare esperienza della durata di due giorni sarà trasmessa in live streaming il 22 e 23 maggio 2021 dal Red Bull Gaming Sphere di Londra. L’evento vedrà anche il reveal del prossimo picchiaduro Guilty Gear Strive l'esclusivo torneo di Street Fighter V domenica.

Il Red Bull Kumite London sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch e YouTube in entrambi i giorni live dalla Red Bull Gaming Sphere di Londra. Il Red Bull Kumite London ospiterà 16 tra i migliori combattenti di Street Fighter V che si daranno battaglia per strappare il titolo di campione. Originariamente tenutasi a Parigi dal 2015 al 2018, la prestigiosa competizione è stata trasferita in Giappone nel 2019 per omaggiare "le origini spirituali di Street Fighter".

Per l'edizione 2021, invece, sarà la capitale del Regno Unito a far da sfondo alla competizione. Come detto, il Red Bull Kumite London presenterà il nuovo Guilty Gear Strive e verrà mostrato attraverso competizioni con professionisti e interviste approfondite con i dev di Arc System Works.

L’exhibition di Guilty Gear Strive sarà trasmessa in streaming in uno spettacolo speciale della durata di ben sei ore che assicurerà che fan e giocatori imparino tutto ciò che devono sapere prima dell’uscita ufficiale di Guilty Gear Strive a giugno.

Domenica si svolgerà il torneo Street Fighter V. Uno degli spettacoli più emozionanti del calendario degli esport: 16 giocatori da tutto il mondo si sfideranno in uno streaming live di dieci ore. L'evento includerà 15 dei più grandi giocatori che il gioco ha da offrire, oltre a un altro giocatore del Regno Unito che si guadagnerà il posto tra i big vincendo il Last Chance Qualifier UK il 2 maggio.