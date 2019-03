Red Bull League of Legends Player One: riparte un evento leggendario

Red Bull, in collaborazione con Riot Games, tornerà a organizzare il League of Legends Player One, particolare torneo basato su un formato "midlane 1vs1".

Il peculiare torneo si è tenuto per la prima volta in Brasile nel 2015 e ha avuto fino ad oggi circa 30.000 partecipanti.

Quest'anno i giocatori si sfideranno in ben 25 paesi (Italia, purtroppo, esclusa) in qualificazioni online e eventi live, a partire dal prossimo aprile e sino al 31 dicembre.

I vincitori delle qualificazioni rappresenteranno ufficialmente il loro paese alla finale mondiale a San Paolo, in Brasile. I vincitori delle finali nazionali avranno anche la possibilità di unirsi al Red Bull Player One Bootcamp, che consiste nel soggiornare in una gaming house con i professionisti che alleneranno i player.

Non solo: i giocatori che avranno la possibilità di accedere al tempio pagano del gaming competitivo potranno addirittura giocarci – se talentuosi e fortunati – un contratto da professionisti.

Il Red Bull Player One sarà caratterizzato da una modalità di gioco pick blind 1vs1 nella corsia midlane: chi ottiene il First Blood o distrugge una torre avversaria, vince.

Nulla a che vedere, dunque, con la tradizionale modalità a cui siamo abituati a giocare od osservare in occasione dei grandi tornei di League of Legends.

Chi si iscrive all'evento non deve essere un professionista e non deve partecipare ai maggiori campionati: LCS, LEC, LCK o LPL o qualsiasi altro campionato professionistico. Devono avere almeno 16 anni e possono partecipare solo alle qualificazioni di un paese.