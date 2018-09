Red Bull M.E.O. by ESL: gli eSport incontrano il Mobile Gaming

Il fiorente mercato degli eSport è in continua crescita ed espansione, non solo a livello di cifre, ma anche in termini di contenuti e tipologie di giocatori.

Se da un lato i tornei di videogiochi sono stati in grado, solo nel 2017, di spostare a livello globale ben 655 milioni di dollari con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente, dall’altro, ad arricchire questo nuovo fenomeno, sono arrivati anche nuovi videogiochi e nuovi atleti digitali. Questa naturale evoluzione ha portato all’esplorazione di diverse piattaforme e tipologie di gara, e così, dopo gli ultra tecnologici PC da gaming e le console, si è approdati anche su mobile. Il mobile gaming, grazie all’intuitività e alla diffusione capillare di smartphone e tablet, è un trend in continua ascesa che Red Bull, già attiva su numerosi fronti esport, ha deciso di cogliere al balzo.

Il partner tecnico di questo evento, POCOPHONE (nuovo sub-brand di Xiaomi), è altrettanto attento alle tendenze e alle esigenze dei giocatori, e vanta specifiche tecniche che lo rendono uno dei più veloci dispositivi per il gaming. È così che nasce il Red Bull M.E.O. by ESL, una competizione a livello globale che omaggia l’attivissima scena competitiva presente su mobile.

La prima stagione si apre con un torneo dedicato al famoso Clash Royale, una delle app più redditizie di sempre giocata da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo. Le qualificazioni inizieranno il 16 settembre e proseguiranno fino a ottobre, dopodiché gli 8 giocatori migliori potranno partecipare alla finale italiana: chi verrà incoronato Campione Italiano avrà l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia alla finale mondiale del Red Bull M.E.O by ESL.

Il percorso di qualificazione si articolerà in quattro date in cui i partecipanti al torneo si sfideranno uno contro uno al meglio delle tre partite: 16 settembre, 23 settembre, 14 ottobre e 21 ottobre. Solo i primi due classificati di ogni data di qualificazione potranno poi accedere alla finale italiana e competere per diventare il miglior giocatore italiano di Clash Royale. Questo videogioco di strategia in tempo reale per sistemi Android e iOS si svolge su un campo diviso in due parti in cui l’obiettivo è quello di distruggere le torri avversarie difendendo al contempo le proprie, utilizzando delle truppe che vengono visualizzate in forma di carte. Il suo semplicissimo sistema di gioco è riuscito ad appassionare milioni di giocatori di ogni tipo ed età grazie al suo mix di collezionismo e strategia, diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Insomma, Clash Royale ha tutti gli ingredienti per essere un perfetto titolo esport e con il Red Bull M.E.O. by ESL potrà incrementare la propria notorietà inserendosi in un ottimo sistema di competizione strutturata, creato da due realtà che hanno fatto degli sport digitali il proprio pane quotidiano contribuendo all’incredibile espansione di questo fenomeno in tutto il mondo.

Per iscriversi, ogni partecipante interessato dovrà registrarsi al sito ESL Play e al sito di ProGaming Italia per rilasciare i propri dati personali, dopodiché dovrà scegliere dal sito ESL Play dedicato a M.E.O. la competizione dedicata al giorno scelto. Gli admin di ESL valuteranno i risultati per verificare il corretto svolgimento e chi siano i vincitori e i perdenti delle partite, che i giocatori faranno con i loro dispositivi comodamente da casa propria. Conclusa la fase di qualificazione, sarà la volta della finalissima che decreterà il Campione Italiano in una sfida al meglio di cinque partite. Da lì si proseguirà verso il campionato mondiale, in cui il numero uno italiano potrà sfidare i migliori giocatori provenienti da tutto il globo in una competizione che consolida ulteriormente il valore del mobile gaming competitivo.