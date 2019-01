RED BULL M.E.O. BY ESL: al via la finale mondiale in Germania

L’appuntamento è a Dortmund il prossimo 2 febbraio. Saranno due giorni dedicati all'esport in salsa mobile, con ben 78 finalisti provenienti da tutto il mondo. A rappresentare l’Italia, come sappiamo, ci sarà Pasti, il giovane campione del torneo italiano di Clash Royale.

Lo scorso novembre Luca Javier "Pasti" Pegna si è classificato al primo posto del Red Bull M.E.O. by ESL, aggiudicandosi l’ambita finale che si è svolta nella Cattedrale dedicata all’esport del Lucca Comics & Games 2018.

Lui avrà l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia in occasione della finalissima mondiale in Germania che vedrà i giocatori di 36 Stati darsi battaglia. Il giovanissimo giocatore del team Mkers volerà a Dortmund per competere a livello internazionale per la prima volta.

Dal 2 al 3 febbraio, infatti, 78 finalisti si contenderanno il primato di Clash Royale, Arena of Valor e Brawl Stars. Nato con l’intento di omaggiare l’attivissima scena competitiva presente su mobile a livello globale, la prima edizione del Red Bull M.E.O. by ESL giunge al culmine con un evento spettacolare che attirerà migliaia di appassionati.

Il torneo internazionale ha visto centinaia di migliaia di giocatori sfidarsi durante i qualifier online e, appunto, i tornei nazionali con l’obiettivo di aggiudicarsi un posto alle finali mondiali.

Sarà il Warsteiner Music Hall di Dortmund l'arena che ospiterà l'evento internazionale. Non resta che prenotare il proprio biglietto gratuito per partecipare dal vivo o collegarsi al canale ufficiale Twitch di Red Bull.