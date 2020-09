Red Bull M.E.O. Stagione 3: si avvicina il gran finale

Il Red Bull M.E.O., divenuto ormai sinonimo di competizioni dedicate al gaming competitivo su mobile, giunge alle fasi finali della stagione 3, portando alla ribalta della scena esport titoli del calibro di PUBG Mobile, Hearthstone e Teamfight Tactics Mobile, ovvero tutto il meglio che la scena mobile può offrire.

I match di questa fase conclusiva del torneo dedicati a PUBG Mobile e Hearthstone saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch ufficiale di Red Bull Italia.

Ad aprile le danze di questa fase conclusiva del torneo, organizzato con il supporto del leader di settore tournamentcenter, ci saranno i team finalisti dei tornei di PUBG Mobile, e Hearthstone pronti a darsi battaglia dalle ore 16.00 di sabato 26 settembre.

I loro colleghi impegnati su Teamfight Tactics Mobile, invece, saliranno sul palco domenica 27 settembre. Insomma, questa finale ha tutte le carte in regola per essere un evento davvero imperdibile per gli tutti appassionati, in quella che si preannuncia come una delle finali più equilibrate ed entusiasmanti finora disputate.

Scaldate i polpastrelli, Red Bull vi aspetta numerosi per fare il tifo in chat! Ancora una volta, Acer Predator supporterà la scena esport italiana in qualità di Official Partner della manifestazione. Una collaborazione vincente quella tra il produttore di hardware e Red Bull Italia, come sottolineato da Tiziana Ena - PBU & Marketing Manager Acer Italy – che afferma: ”Anche per questo evento Acer, con la sua gamma di prodotti Nitro, continua le attività in partnership con Red Bull Italia. Siamo orgogliosi di per fornire ai finalisti del torneo Red Bull M.E.O tutto il nostro miglior contributo tecnico per disputare una finale torneo al top della condizione”.

Oltre a essere stata una delle prime aziende promotrici del fenomeno esport, continuando tuttora a dare un significativo contribuito alla sua crescita esponenziale, Red Bull ha sostenuto alcuni dei maggiori eventi esport dedicati a giochi come Starcraft 2, Dota2, League of Legends, Destiny e ora Hearthstone, Teamfight Tactics Mobile e PUBG Mobile.

Red Bull M.E.O. si lega direttamente alla struttura esport di quest’ultimi, diventando una competizione fondamentale dedicata al gaming in mobilità, la branca del settore più in crescita a livello globale, in grado di catturare l’attenzione di tantissimi gamer in tutto il mondo.