Red Bull Metropolis: il primo evento competitivo di Cities: Skylines!

Il torneo dedicato a Cities: Skyline (qui potete leggere la nostra recensione), vedrà i principali creatori di contenuti tra cui Biffa Plays Indie Games, quill18, RTGame e The Spiffing Brit in una serie di scenari contro il tempo che metteranno alla prova le loro capacità di pianificazione urbana.

Red Bull Metropolis è in programma su Twitch e YouTube il 21 agosto e durerà sei ore. L'esclusiva competizione progettata con il pieno supporto di Paradox Interactive e della community di Cities: Skylines presenterà una serie di sfide contro il tempo (gli scenari dureranno 30 minuti ciascuno).

Ogni sfida sarà valutata individualmente e verranno assegnati punti che verranno guadagnati dai partecipanti rispettando determinati criteri costruttivi. Dopo che tutte e cinque le sfide saranno state giudicate, i primi due giocatori con punteggio più alto si sfideranno nella sesta e ultima pianificazione urbana per determinare il campione del Red Bull Metropolis.

I content creator in gara dovranno usare tutta la loro immaginazione e abilità per creare la città definitiva, passando attraverso requisiti quasi impossibili: ridurre il traffico della loro città costruendo un'efficace rete ciclabile, salvare la città da una meteora o pianificare attentamente il verde pubblico.

Non solo, per guadagnare punti validi per la classifica si dovranno rispettare altri fattori, come il realismo. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi in cui i giocatori possano interagire con Cities: Skylines, e questa partnership con Red Bull è un modo meraviglioso per portare la competizione nel city builder più giocato", ha affermato Ebba Ljungerud, CEO di Paradox Interactive.