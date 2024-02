Red Bull mette le ali a Cloud nel nuovo esilarante spot di Final Fantasy 7 Rebirth

Complice la pioggia di recensioni entusiastiche, che l'hanno proiettato in alto nella classifica dei migliori Final Fantasy di sempre, l'imminente Final Fantasy 7 Rebirth ha fatto mettere sull'attenti l'intero mondo videoludico e non solo. Anche Red Bull, noto marchio austriaco con le mani in pasta un po' dappertutto, gli ha dato il benvenuto.

Red Bull non si è chiaramente limitata ad un banale messaggio di rito sui social, preferendo piuttosto accogliere Final Fantasy 7 Rebirth con uno spot dei suoi, caratterizzato dalla medesima cifra stilistica divenuta ormai parte dell'immaginario collettivo. Nel filmato, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, Cloud e Sephiroth sono in procinto di darsi battaglia, quando il protagonista tira fuori una Red Bull e comincia letteralmente a volare, ottenendo un prezioso vantaggio che neppure uno dei suoi classici Limit Break potrebbe offrirgli.

Con oltre un milione di visualizzazioni e quindicimila like racimolati su X.com, lo spot ha senza dubbio colto nel segno, risultando efficace nel pubblicizzare tanto il gioco quanto la bevanda energetica. A proposito del GDR di Square Enix, cogliamo la palla al balzo per ricordarvi che arriva in esclusiva su PlayStation 5 tra pochissimi giorni, più precisamente giovedì 29 febbraio 2024. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa giocando alla demo di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5, che si è recentemente aggiornata con nuovi contenuti e qualche rimaneggiamento grafico, e leggendo la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, che termina con un sontuoso 9 in pagella.