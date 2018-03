Red Bull si appresta a inaugurare la seconda Gaming Sphere, questa volta a Londra

La Red Bull , tra qualche giorno, inaugurerà la, uno spazio dedicato agli esport a Shoreditch, Londra. Questa sarà la secondaal mondo dopo la sede di Tokyo, inaugurata il mese scorso.

La Red Bull Gaming Sphere ospiterà molteplici eventi per dare al pubblico la possibilità di competere su molti titoli diversi. Il venerdì, ad esempio, i giocatori potranno sfidarsi ogni settimana nei tornei Friday Night Brawl.

Nell'annuncio, la Red Bull ha dichiarato che le stelle del mondo esport saranno a disposizione per condividere le loro conoscenze in workshop regolari. La Red Bull non ha ancora detto quali saranno i giocatori, ma ci si aspetta una partecipazione di livello.

Partecipando ai tornei, i giocatori appariranno in classifiche interne che terranno costantemente traccia dei progressi in ogni sede. In tal modo, la Red Bull spera di poter fornire una piattaforma ai giocatori per tenere traccia delle loro abilità, dando anche loro un motivo per tornare alla Gaming Sphere.

La sede potrebbe essere utilizzata per potenziare gli esport e l'ambizione principale della Red Bull è quella di aiutare la scena degli esport del Regno Unito a crescere e migliorare.

A breve lo spazio sarà aperto al pubblico e potrà contare su postazioni PC ASUS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, visori VR e altri dispositivi. L'annuncio in cui verrà svelata la lista completa di eventi è previsto intorno al 21 marzo in vista dell'inaugurazione del locale.