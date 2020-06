Red Bull: The Br4wl, tutto pronto per l'evento finale del torneo italiano di Hearthstone

La seconda edizione del Red Bull: The Br4wl, il torneo italiano dedicato ai player di Hearthstone, il noto videogioco di carte collezionabili firmato Blizzard, entra nella sua fase più esaltante.

Per incoronare il campione dell’edizione 2020 manca solo il tanto atteso evento finale che vedrà sfidarsi, in contemporanea, 4 volti noti nella scena competitiva nazionale di questa disciplina: Turna, MaeveDonovan, Swaggermeist e Gabry720.

Anche per questa edizione, l’evento finale del torneo si disputerà secondo il format che ha reso ormai celebre il Red Bull: The Br4wl. I giocatori dovranno infatti sfidare non uno, ma ben 3 giocatori, su 3 monitor differenti e in contemporanea.

Una formula che mette a dura la prova la concentrazione e le abilità dei player che avranno poco tempo per riflettere sulle giocate e sulle combinazioni migliori da fare in board. Per quest’anno, e per la prima volta in assoluto per una finale di un evento esport targato Red Bull, tutto avrà luogo direttamente in casa dei 4 finalisti.

Il comparto tecnico e l’allestimento scenografico per disputare questa finale straordinaria sono già stati installati nelle camerette dei partecipanti per regalare sia agli spettatori, sia ai giocatori la sensazione di giocare in una vera esport arena, grazie al supporto del team esport Red Bull e dell’Official Partner Predator.

Tiziana Ena - PBU & Marketing Manager Acer Italy - afferma: ”Anche quest’anno Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, continua la partnership con Red Bull Italia. Siamo pronti a fornire ai finalisti un set up di gioco del tutto eccezionale: i Predator Orion 3000. I potenti desktop sono caratterizzati da linee eleganti e da un’ottima dissipazione del calore, e, abbinati a monitor Predator Serie XB1, sono in grado di offrire un’impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida”.

Per seguire in diretta la finale del Red Bull: The Br4wl, basta collegarsi sul canale Twitch Red Bull Italia a partire dalle ore 18.00 di sabato 27 giugno.