Red Bull The Br4wl: i qualifier del torneo di Hearthstone sono al giro di boa

La seconda edizione del Red Bull: The Br4wl, il torneo italiano dedicato ai player di Hearthstone, il noto videogioco di carte collezionabili firmato Blizzard, è in pieno svolgimento.

Le prime due giornate di Qualifier (sulle quattro previste) sono ufficialmente in archivio registrando il tutto esaurito: segno evidente della grande voglia di esport e competizione che aleggia in questo particolare periodo.

Restano ancora da assegnare 4 degli 8 pass disponibili per il turno di playoff dell’11 giugno, che decreterà i 4 finalisti del torneo chiamati a contendersi il premio finale e l’ambito titolo di campione italiano del Red Bull: The Br4wl.

Le prossime 2 giornate di Qualifier previste si disputeranno il 27 maggio e 3 giugno. L’evento finale, in programma per il 27 giugno, si terrà interamente online. Per questa occasione, e per la prima volta in assoluto, lo show si trasferirà a casa dei 4 finalisti che, grazie al supporto del team esport Red Bull e dell’Official Partner Predator, riceveranno un set completo di gioco e potranno allestire il proprio spazio come se si trovassero in una esport arena.

Tiziana Ena - PBU & Marketing Manager Acer Italy - afferma: ”Anche quest’anno Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, continua la partnership con Red Bull Italia. Siamo pronti a fornire ai finalisti un set up di gioco del tutto eccezionale: i Predator Orion 3000. I potenti desktop sono caratterizzati da linee eleganti e da un’ottima dissipazione del calore, e, abbinati a monitor Predator Serie XB1, sono in grado di offrire un’impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida”.

Per seguire in diretta tutte le fasi del Red Bull: The Br4wl, basta collegarsi sul canale Twitch Red Bull Italia.