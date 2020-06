Red Bull Untapped 2020: al via la seconda edizione del torneo dedicato a Magic

Red Bull, Wizards of the Coast e tournamentcenter sono fieri di annunciare il ritorno del Red Bull Untapped, l’avvincente competizione dedicata al gioco di carte collezionabili più giocato al mondo, Magic: The Gathering.

L’edizione 2020 è composta da ben 16 tornei, che verranno disputati completamente online con il videogioco Magic: The Gathering Arena su PC.

Il vincitore di ogni torneo si aggiudicherà la possibilità di partecipare alle finalissime, che si terranno il 1 novembre 2020 e metteranno in palio un montepremi totale di 200 mila dollari. Il 21 giugno, i giocatori italiani potranno provare ad aggiudicarsi il proprio posto in finale e una fetta del montepremi locale da 5 mila dollari: le iscrizioni al torneo sono già aperte a un massimo di 800 giocatori su mtgmelee.com.

Tutti gli altri appassionati potranno seguire il qualifier italiano su canale Twitch ufficiale di Red Bull Italia. L’appuntamento è fissato per domenica prossima dalle ore 18.00. Oltre a essere stata una delle prime aziende sostenitrici del fenomeno esport, continuando tuttora a dare un significativo contribuito alla sua crescita esponenziale, Red Bull ha supportato alcuni dei maggiori eventi esport di sempre dedicati a giochi come Starcraft 2, Dota2, League of Legends, Destiny e, dallo scorso anno, Magic: The Gathering, il più grande gioco di carte collezionabili sul mercato, con più di 38 milioni di giocatori nel mondo e una storia di oltre 27 anni di esperienza nel gioco competitivo.

L’edizione 2020 del Red Bull Untapped si inserisce perfettamente in questa filosofia promotrice del fenomeno degli sport competitivi digitali, offrendo un’esperienza online a livello globale divertente e coinvolgente, aperta a tutti, che permette a ogni utente di sfidare i migliori giocatori al mondo di Magic: The Gathering Arena. Ad attendere gli appassionati che decideranno di seguire lo spettacolo comodamente da casa, ci sarà un imperdibile live show con tutti i maggiori esponenti del panorama competitivo di MTG: tra gli invitati ci saranno infatti noti content creator, membri della Magic Pro League (MPL) e alcuni tra i giocatori professionisti più quotati.

Il Red Bull Untapped 2020 è composto da una serie di eventi interamente online: la salute e la sicurezza degli utenti e dello staff hanno la priorità assoluta per Red Bull. E, insieme a Wizards of the Coast, l’azienda continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie e governative per organizzare al meglio le finali mondiali di novembre, facendo in modo che siano sicure ed entusiasmanti per tutti.

Le tipologie di eventi online sono due:

1) International Online Qualifier, accessibili da tutti i giocatori del mondo senza limiti di partecipanti. Un evento di due giorni giocato da casa con montepremi di 5 mila dollari per competizione.

2) Online Regional Qualifier, qualifiche locali con limite al numero dei partecipanti a seconda della regione e accessibili esclusivamente agli utenti della stessa area geografica. Il montepremi è di 5 mila dollari per ogni Online Regional Qualifier, divisi tra i migliori 8.

Per saperne di più sul Red Bull Untapped basta visitare il sito ufficiale dell'evento.