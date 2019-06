Red Bull Untapped: evento esport dedicato a Magic The Gathering, appuntamento a Firenze!

Red Bull e Wizards of the Coast hanno stretto una partnership per l'organizzazione di Red Bull Untapped, torneo esport dedicato a Magic: The Gathering.

Saranno quattro i tornei dedicati a Magic, sia in versione cartacea che digitale che daranno l’opportunità ai giocatori non solo di qualificarsi per le finali dell'evento Untapped, ma anche per l'imperdibile Mythic Championship VI.

Red Bull Untapped, quindi, sarà una nuova competizione con un montepremi totale di 200.000 Dollari. Il Red Bull Untapped si svilupperà in quattro diversi appuntamenti, preceduti da due qualifier online per Arena e due qualifier dal vivo per il gioco cartaceo.

Uno di questi qualifier si terrà in Italia, a Firenze il 6 luglio, e metterà in palio un prize pool da ben 60.000 Dollari. I migliori due giocatori di ogni torneo strapperanno il biglietto per un viaggio tutto compreso per le finali di MTG Arena che si svolgeranno alla Red Bull Gaming Sphere (struttura interamente dedicata al gaming competitivo) di Londra, il prossimo 4 agosto. Il campionissimo, infine, guadagnerà un posto al Mythic Championship di Richmond.

I partecipanti al Red Bull Untapped verranno selezionati tra i giocatori di MTG Arena con i ranking migliori, dagli eventi di qualifica all’interno dei negozi, tra gli streamer di Twitch e dalla Magic Pro League (MPL).

Tutti gli altri appassionati di Magic che vogliono competere possono già iscriversi tramite il sito ufficiale del mini campionato.

Gli appuntamenti saranno i seguenti: per MGT Arena i due qualifier online si terranno il 29 e il 30 giugno, mentre per il cartaceo le tappe saranno il 6 luglio a Firenze e il 7 luglio a Bruxelles.

Le finali invece saranno a Londra il 4 agosto per Arena, come vi abbiamo già detto, e l'8 e il 9 novembre a Richmond per il Mythic Championship. Quest'ultimo presenta un prize pool da ben 500.000 Dollari.