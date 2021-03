Red Candle, autori di Devotion, presenta il nuovo progetto 2D con un teaser

Ad incuriosire i videogiocatori di tutto il mondo è arrivato oggi un breve filmato legato al nuovo progetto di Red Candle Games, il team di sviluppo responsabile di Detention e del tanto chiacchierato Devotion.

Il teaser dura solo dodici secondi e mostra un piccolo ma agile guerriero che corre fino a fermarsi di fronte alla comparsa di quello che sembra un avversario, momento nel quale entrambi sfoderano un'arma: il protagonista utilizza una sorta di talismano (si tratta di un mago), invece il nemico utilizza un kunai, il tipico pugnale da lancio orientale. Purtroppo mentre i due stanno per iniziare a darsele di santa ragione il filmato di interrompe bruscamente e la totale assenza di informazioni sulla natura del progetto non ci aiuta a comprendere cosa stia per succedere. Ad occhio e croce, però, potrebbe trattarsi di un nuovo Metroidvania, stile che di recente sembra essere particolarmente apprezzato dai giocatori, o di un più classico action/platform a scorrimento.

In attesa di scoprire di più sul gioco e sulle piattaforme di riferimento, vi ricordiamo che di recente Red Candle ha aperto uno store proprietario sul quale è possibile acquistare sia Devotion che Detention in versioni prive di DRM.