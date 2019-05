Red Dead Online: 100 RDO$ in regalo ai giocatori di livello 10

Nel selvaggio West sono tutti alla ricerca di soldi e ricchezza, lo sa bene anche Rockstar Games, che ha deciso di regalare un bonus ai giocatori. Se anche il vostro personaggio ha bisogno di qualche verdone extra, ecco come fare per ottenerlo.

È infatti in arrivo un bonus da 100 RDO$ che sarà regalato a tutti i giocatori che raggiungeranno il rango 10 questa settimana, precisamente entro Lunedì 13 Maggio. La buona notizia è che se avete già raggiunto o superato il rango 10, per ricevere il bonus non dovete fare altro che rilassarvi ed attendere. I soldi extra saranno accreditati entro e non oltre il 15 Maggio.

Nel frattempo, questa settimana sono ancora disponibili diversi articoli speciali nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. come ad esempio:

Cappello Owanjila

Cappello Manteca

Giacca Benbow

Giacca Porter

Guanti da bosco

Pantaloni con legacci

Se aveste intenzione di utilizzare il bonus per tali acquisti, o se avete già abbastanza dollari da potervi permettere di rifare il guardaroba, pensateci.

Le ultime novità nel selvaggio West raccontato da Rockstar riguardano l'apertura delle gare al bersaglio e di altri bonus resi disponibili nel corso del mese di Aprile appena trascorso. Se foste ancora alle prime armi con la modalità multiplayer del celebre gioco di Rockstar Games, date un'occhiata alla nostra guida a Red Dead Online.

