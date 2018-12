Red Dead Online: 15 lingotti d'oro in regalo per tutti

La scorsa settimana Rockstar Games ha aperto il negozio di Red Dead Online tramite il quale potremo acquistare nuovi oggetti cosmetici (e non solo) per la personalizzazione del nostro alter ego virtuale. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno deciso di fare un regalo a tutti i giocatori della Beta...

Tutti coloro che hanno effettuato o effettueranno almeno un accesso a Red Dead Online Beta entro il 20 dicembre riceveranno in regalo 15 lingotti d'oro, i quali verranno accreditati entro il 24 dicembre (giusto in tempo per Natale) e potranno essere spesi liberamente nel nuovo negozio in-game.

La patch 1.05 ha rivisto il sistema economico di Red Dead Online, ampiamente criticato dalla community, Rockstar Games ha tenuto conto dei feedback ricevuti ed ha deciso di rivedere completamente questo aspetto, (ri)bilanciando la gestione economica della Beta.

Ricordiamo che al momento il team di Rockstar non ha comunicato quando Red Dead Online uscirà dalla fase Beta, la fine dei test dovrebbe essere prevista per l'inizio del prossimo anno.