Red Dead Online: 3 mappe del tesoro in regalo agli abbonati PlayStation Plus

I giocatori PlayStation 4 hanno già avuto modo di ricevere dei benefici in Red Dead Online in passato, e a quanto pare succederà ancora in futuro. Rockstar Games e Sony hanno stretto una nuova collaborazione che premierà gli utenti con una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus.

D'ora in avanti, tutti gli abbonati al servizio premium della casa giapponese riceveranno dei bonus all'interno in Red Dead Online ogni mese: si comincia il 10 giugno con ben 3 mappe del tesoro, che potranno essere prelevate presso l'ufficio postale oppure dalla cassaforte del campo. Le mappe riveleranno delle location da esplorare nelle quali potranno essere trovati pezzi d'oro, soldi, munizioni, tonici e molto altro. Le 3 mappe del tesoro verranno consegnate a tutti i giocatori che effettueranno il login almeno una volta entro il 3 giugno. I bonus dei prossimi mesi verranno svelati prossimamente.

L'ultimo aggiornamento di Red Dead Online, ricordiamo, ha introdotto la nuova modalità Nemico Pubblico e l'evento free roam Re dei Binari.