Red Dead Online, 8 nuove gare dal 25 maggio: nell'attesa, ricompense triple!

A partire dal 25 maggio, in Red Dead Online verranno introdotte otto nuove gare ambientate in luoghi iconici dei cinque Stati, dall’arido avamposto di Gaptooth Breach alla città mineraria di Annesburg, fino ad arrivare alle paludi di Lagras.

Tutti i fuorilegge virtuali saranno chiamati a sfoggiare le proprie doti di cavallerizzo con gare equestri di ogni tipo, da quelle standard alle nuove gare libere, dove potranno scegliere il percorso migliore per attraversare a cavallo tutti i fuochi di segnalazione in una determinata rotta.

In attesa delle otto nuove gare in arrivo la prossima settimana, a partire da oggi tutte le gare in Red Ded Online fruttano RDO$ e PE tripli, sia per chi vince che per chi perde. Coloro che riescono a piazzarsi tra i primi 3 classificati ricevono pure il 40% di sconto su qualsiasi sella. Nelle stalle viene inoltre messo a disposizione un pacco di scorte per la cura del cavallo gratis.

A proposito di stalle, queste offrono il 30% di sconto su tutti i cavalli da corsa e il 40% di sconto su bisacce da sella e staffe. Gli armaioli sparsi tra i cinque Stati stanno dimezzando i prezzi sull’Evans a ripetizione e scontando del 40% l’Arco, mentre i sarti permettono di scegliere e acquistare un abito scontato del 40%.