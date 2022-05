Red Dead Online è abbandonato? Take-Two continuerà a mantenere attivi i server

Da tempo i giocatori lamentano lo stato di abbandono di Red Dead Online tanto che l'hashtag #SaveRedDeadOnline è finito rapidamente in tendenza su Twitter. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato della situazione ai microfoni di IGN.

Inizialmente Zelnick ha dichiarato di essere al corrente delle lamentele dei giocatori e di poter confermare "il supporto a lungo termine per Red Dead Online con tanti contenuti in arrivo", in seguito è arrivato un aggiornamento a questa dichiarazione e il CEO di Take-Two ha spiegato che le sue parole si riferivano solo e unicamente sul supporto ai server, eventuali futuri aggiornamenti di Red Dead Online infatti dipendono solamente da Rockstar Games.

Se è vero che GTA Online è stato supportato in maniera massiccia e ancora oggi riceve aggiornamenti e nuovi contenuti, lo stesso non si può dire per Red Dead Online, tanto è vero che i giocatori lamentano la mancanza di update per un gioco che in linea di principio dovrebbe invece ricevere continuo supporto dagli sviluppatori.

Strauss Zelnick non sembra avere il potere di cambiare la situazione e si è limitato a ribadire che ogni decisione in merito spetta a Rockstar Games, Take-Two può solamente limitarsi a confermare che i server di RDO resteranno attivi ancora a lungo.