Red Dead Online accoglie il Pass Fuorilegge 5: tutte le novità tra oggetti e ricompense

Dopo essersi cimentati nella Caccia all'uomo estrema di Red Dead Online con l'ultima serie in evidenza, gli esploratori della Frontiera multiplayer di RDR2 possono accedere al Pass Fuorilegge 5 per ricevere oggetti, ricompense e bonus esclusivi.

Con l'ultimo Pass di Red Dead Online, nell'universo western del kolossal Rockstar fanno il loro ingresso ulteriori elementi per customizzare, potenziare ed evolvere il proprio alter-ego con oggetti distribuiti in 80 ranghi del Club.

Il Pass Fuorilegge 5 espande il catalogo Wheeler, Rawson & Co. per fare spazio a capi di abbigliamento inediti, emote esclusive e articoli per l'accampamento che comprendono, ad esempio, delle bandiere, un cane, delle criniere e baffi per cavalli, delle decorazioni per la Capanna da Distillatore e tanto altro.

Parallelamente a queste aggiunte, il Club Wheeler, Rawson, & Co. offre ai propri affiliati l'opportunità di riscattare una nutrita selezione di ricompense tra modifiche per le armi, una Carta Abilità gratuita, dei rifornimenti per munizioni e le care, vecchie mazzette di dollari digitali da spendere liberamente nell'universo multiplayer di RDO.

Chi decide di sbloccare il Pass Fuorilegge 5 spendendo 35 Lingotti d'Oro ingame prima del 23 marzo, oltretutto, verrà rimborsato di 10 Lingotti d'Oro per compensare la spesa dell'acquisto del nuovo Pass e accedere, così facendo, ai bonus previsti per gli 80 ranghi del Club di Red Dead Online su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.