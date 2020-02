Red Dead Online si aggiorna: novità a tema San Valentino, bonus speciali e omaggi PS Plus

I giocatori in viaggio attraverso le praterie del selvaggio West di Red Dead Online possono ora accedere ad una selezione di nuovi contenuti speciali pubblicati da Rockstar Games.

La software house, recentemente abbandonata dal co-fondatore Dan Houser, ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento, che porta con sé diversi bonus e contenuti speciali. In particolare, in pieno clima da San Valentino, il personaggio di Madame Nazar vi offrirà la possibilità di completare la collezione Amanti inviandole una Berlandiera lyrata, l'anello in oro e diamanti e la carta dei tarocchi Due di Coppe. In cambio, il vostro personaggio riceverà una lauta ricompensa.

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. accoglie invece una serie di nuovi oggetti, sia permanenti sia temporanei, che potranno essere acquistati presso qualsiasi sarto del mondo di gioco oppure essere ordinati tramite posta. Previsto inoltre un incremento del 40% dei PE personaggi e ruolo tramite la partecipazione ad attività dei Ruoli. In particolare, l'iniziativa coinvolge Distillatori, Cacciatori di Taglie, Commercianti e Collezionisti. Tra gli altri numerosi bonus, segnaliamo la possibilità per i membri PlayStation Plus di ricevere gratuitamente tre rifornimenti di macerato e tre rifornimenti per il Commerciante.



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato alla professione di Distillatore in Red Dead Online.