Red Dead Online, annunciata l'edizione stand-alone: data d'uscita e prezzo

A sorpresa, Rockstar Games ha annunciato l'edizione stand-alone di Red Dead Online: concepita come una costola di Red Dead Redemption 2, la corposa modalità multiplayer del western sarà disponibile all'acquisto come gioco a sé stante tra pochissimi giorni, ossia a partire dal primo dicembre.

La versione stand-alone di Red Dead Online verrà proposta al lancio al prezzo introduttivo di soli 4,99 euro, che salirà a 19,99 euro a partire dal 21 febbraio 2021. Con questa mossa, Rockstar Games intende chiaramente invogliare i giocatori a popolare i server fin da subito. Il titolo sarà acquistabile in versione digitale su PS4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e PC (Steam, Epic Games Store e Rockstar Game Launcher).

La versione stand-alone di Red Dead Online offrirà la stessa identica esperienza della componente online che accompagna Red Dead Redemption 2 fin dal lancio avvenuto nell'ottobre del 2018, occuperà circa 123 GB sui dischi di archiviazione. Nel menu di gioco di tutte le edizioni sarà inclusa un'opzione per l'acquisto separato della Modalità Storia di Red Dead Redemption 2.

Ricordiamo che su console è richiesto obbligatoriamente un abbonamento a PlayStation Plus oppure a Xbox Live Gold per giocare. Nonostante non sia ancora prevista un'edizione specifica per le console di prossima generazione, Red Dead Online sarà giocabile su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, esattamente come Red Dead Redemption 2.