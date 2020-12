Red Dead Online, è aperta la caccia a Carmela Montez: bonus, sconti e tanto altro

Rockstar Games ha preparato un nuovo aggiornamento per tutti i giocatori di Red Dead Online: è aperta la caccia al capo della banda Del Lobo, ricercata per una sanguinosa serie di rapine.

Diventata recentemente il capo dei famigerati Del Lobo, Carmela “La Muñeca” Montez e la sua banda hanno rivendicato una sanguinosa serie di rapine che ha preso alla sprovvista le forze di polizia locali. La Muñeca, proprio come suggerisce il suo soprannome, è una persona distaccata, con occhi freddi e indifferenti e con il volto che sembra una maschera inespressiva. Ha fatto spostare la banda nel West Elizabeth, dove ha poi preso possesso del ranch Hanging Dog utilizzando un devastante carro militare.

Chi possiede la Licenza da Cacciatore di taglie II può prendere il manifesto da ricercata di Carmela Montez in qualsiasi ufficio dello sceriffo per iniziare la caccia. Inoltre, tutte le taglie fruttano il 50% in più, incluse quelle per ricercati famigerati. Tutti i Cacciatori di taglie possono anche ottenere il 30% di sconto su un cavallo a loro scelta questa settimana, e coloro abbastanza coraggiosi da completare una Taglia leggendaria, otterranno un ulteriore 30% di sconto su un'arma a loro scelta.

Bonus e vantaggi

I Cacciatori e i Naturalisti che visiteranno il negozio di Gus dall’8 al 21 dicembre riceveranno 5 Medicine speciali, 200 munizioni Express per fucili a canna rigata e 10 unità di Carne di selvaggina di grossa taglia in cambio dei propri sforzi. Intanto i possessori del Pass Fuorilegge 4 riceveranno 5.000 PE e 2 ricompense per una Carta abilità gratuita.

Sconti

Gli aspiranti Collezionisti e Naturalisti potranno ottenere uno sconto di 5 Lingotti d'Oro sul costo rispettivamente della Borsa da Collezionista e del Set per campionatura, oltre al 40% di sconto su tutti gli articoli decorativi per il Collezionista e sugli articoli per Naturalisti Principianti e Promettenti. In più, trovando un oggetto collezionabile questa settimana riceverai un’offerta per un'emote gratuita. Cacciatori e pistoleri saranno lieti di sapere che possono approfittare del 30% di sconto sui fucili a canna rigata Bolt-action e su tutti gli articoli nel negozio di Gus.

Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che collegano i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno:

Una ricompensa per una Licenza da Cacciatore di taglie gratis

La verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

Inoltre, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 21 dicembre riceveranno una ricompensa per un cavallo Bretone gratuito e 100 RDO$.

Ne approfittiamo per ricordarvi che è ora disponibile la versione stand-alone di Red Dead Online, acquistabile a soli 4,99 euro fino al 21 febbraio 2020.