Red Dead Online: gli Arieti Leggendari sono ora disponibili su Xbox One, PC e Stadia

Questa settimana sono in arrivo nuovi capi d'abbigliamento, sconti e bonus per le Sfide giornaliere, insieme a tantissime altre novità per i giocatori di Red Dead Online su Xbox One, PC e Stadia.

Ariete corno gabbro, gessato e rutilo

Tre nuove varietà di ariete leggendario sono disponibili per Xbox One, PC e Stadia: l'ariete corno gabbro, un animale bianco e nero avvistato nel terreno arido del Rio Bravo; il grigio ariete corno gessato, avvistato in cima alle Grizzlies, a est della Gola Calumet e l'ariete corno rutilo, munito di corna rosso scuro e che è solito vagare nel Rio Bravo e nel Cholla Springs. Vai da Harriet per avviare la missione di avvistamento dell'ariete corno rutilo e completala per ricevere un poncho gratis a tua scelta.

In più, i giocatori su Xbox One, PC e Stadia possono acquistare il Poncho Woodcote e tre nuovi soprabiti realizzati con le pelli degli arieti leggendari nel negozio da trapper di Gus.

Fossili costieri, oceanici e di megafauna

I Collezionisti che giocano su Xbox One, PC e Stadia possono dissotterrare tre nuove collezioni di fossili (costieri, oceanici e di megafauna) seppelliti in tutta la frontiera. Parla con Madame Nazar e riceverai una Mappa dei fossili, una Pala Pennington e un Cercametalli, se non li possiedi già. Inoltre, tutti gli archeologi provetti che raccoglieranno un fossile questa settimana riceveranno una carta dei tarocchi, un gioiello smarrito e una punta di freccia.

Bonus

Tieni d’occhio gli inviti per le attività legate ai Ruoli: tutti gli eventi Free Roam dei Ruoli (tranne l'evento Uovo di condor) fruttano il doppio di Oro, PE e RDO$ fino al 21 settembre. Completa 5 Sfide giornaliere questa settimana per ricevere una ricompensa per 5 Ferormoni di animale leggendario.

Novità del catalogo Wheeler, Rawson and Co.

Questa settimana ci saranno nuovi articoli in vendita nel catalogo Wheeler, Rawson & Co., oltre a nuove colorazioni disponibili per un periodo di tempo limitato. Usa questi articoli per creare e salvare un abito personalizzato nel tuo guardaroba e ricevi una ricompensa per un’emote gratis a tua scelta.

Nuovi articoli

Giacca Somerdale

Pantaloni Grayshott

Cappello di zibellino (nuove colorazioni)

Berretto Bartley (nuove colorazioni)

Colorazioni a tempo limitato

Soprabito a tubo invernale

Soprabito Torranca

Cappello di procione

Cappello da cosacco

Guanti di pelliccia

Guanti da bosco

Chaps Shaffer

Mini chaps in pelle

Sconti

Questa settimana i Collezionisti possono approfittare di una serie di sconti, tra cui:

-5 Lingotti d'Oro sulla Borsa da Collezionista

-50% su tutte le Mappe da Collezionista

-40% sulla Pala Pennington

-40% su tutti gli abiti da Collezionista

-40% su tutti i cavalli da Collezionista

-40% di sconto su selle, temi dell'accampamento, cinturoni e fondine mancine da Collezionista

-40% sul Binocolo migliorato

-40% sulla Lanterna per il cavallo

Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario.

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 21 settembre riceveranno un Soprabito Icahi gratuito realizzato in pelle di cinghiale pregiata, cinque ricompense per una scatola di munizioni Nitro Express gratis e una ricompensa per 50 Cartucce sedative Varmint.