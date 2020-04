Red Dead Online: arriva una nuova ricompensa gratis per gli utenti PS Plus

Continuano ad arrivare oggetti in regalo per i giocatori di Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, e questa volta il dono è dedicato esclusivamente agli utenti PS4 con un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Dopo aver ricevuto un bel po' di Lingotti d'Oro utili a fare acquisti di vario genere, i giocatori presenti sulla piattaforma Sony che effettueranno il login ai server di gioco entro il prossimo 3 maggio 2020 potranno ricevere senza costi aggiuntivi una colorazione aggiuntiva per la Bandoliera Doppia Espinal. Una volta effettuato l'accesso al gioco dovreste poter riscattare l'oggetto in questione semplicemente aprendo il menu "Equipaggiamento per armi" nel guardaroba personale.

Vi ricordiamo inoltre che anche gli utenti PC (Steam ed Epic Games Store) e Xbox One potranno usufruire dei prossimi giorni di interessanti bonus e carte abilità gratuite per Red Dead Online, che resteranno disponibili fino al 20 aprile 2020.

A proposito di contenuti esclusivi per gli abbonati al servizio Sony, avete già riscattato il nuovo Pacchetto Celebrativo gratis di Fortnite Battaglia Reale? Al momento è disponibile anche un bundle operatore gratis di Call of Duty Warzone, in esclusiva per gli abbonati a PS Plus.