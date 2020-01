Red Dead Online: arrivano i PE Ruolo extra e una nuova serie con mira manuale

Anche questa settimana sono in arrivo delle interessanti novità per tutti i giocatori di Red Dead Online, l'apprezzata modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Sono infatti in arrivo svariati eventi Free Roam grazie ai quali si potranno ottenere un bel po' di Punti Esperienza per il Ruolo e per il personaggio.

Il bonus di PE è del 25% e potranno approfittare degli eventi in questione solo ed esclusivamente i giocatori che hanno raggiunto i requisiti di rango nel Ruolo necessario.

Ecco di seguito l'elenco degli eventi Free Roam con bonus PE attivo:

Caccia Grossa (numero di giocatori: da 2 a 8, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie)

(numero di giocatori: da 2 a 8, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie) Caccia in branco (numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie)

(numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie) La via del commercio (numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Commerciante)

(numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Commerciante) Uovo di condor (numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Collezionista)

(numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Collezionista) Sciacallaggio (numero di giocatori: da 2 a 12, necessario il rango 4 del Collezionista)

Se ciò non dovesse bastarvi, sappiate che avrete a disposizione nel corso dei prossimi giorni un bonus esperienza per ciascuna classe. Il bonus va ottenuto completando alcune sfide e può essere riscattato in due parti da 1.000 Punti Esperienza ciascuna nella sezione Offerte e ricompense nel menu di Red Dead Online.

Ecco le sfide da completare per ottenere i PE:

Consegna alla giustizia una Taglia leggendaria - 2.000 PE da Cacciatore di taglie

Esegui una missione di vendita da Commerciante - 2.000 PE da Commerciante

Completa la collezione Febbre dell'oro (braccialetto in oro rosa Ojeda, Aquila d’oro del 1797 e Orologio da tasca d’oro) e vendila a Madame Nazar - 2.000 PE da Collezionista

Completa una missione della Storia del Distillatore - 2.000 PE da Distillatore

Per quello che riguarda invece la modalità competitiva in evidenza troviamo fino al prossimo 20 gennaio 2020 Ultimo Superstite, nella quale dovrete obbligatoriamente utilizzare la mira manuale.

Se prima di imbattervi nella nuova carriera da Distillatore nell'online di Red Dead Redemption 2 avete bisogno di qualche delucidazione, sulle nostre pagine potete trovare un articolo interamente incentrato sull'argomento.