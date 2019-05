Red Dead Online: arrivano la sfida Caccia agli animali e la modalità Si salvi chi può

Dimostra la tua abilità di cacciatore nella nuova Sfida Caccia ad animali selvatici di Red Dead Online. Accetta l'invito a questo nuovo evento Free Roam per competere sportivamente con altri cacciatori. Armi e attacchi contro altri giocatori sono disabilitati, quindi puoi concentrarti esclusivamente sulle tue prede.

I punti vengono assegnati in base alle dimensioni degli animali. Quelli di piccole dimensioni valgono un punto, quelli di dimensioni medie due punti e quelli più grandi tre punti. Durante lo svolgimento della sfida avvisterai predatori particolarmente pericolosi, come lupi, puma e orsi. Abbattili per ottenere punti bonus.

Si salvi chi può

Da oggi è disponibile anche Si salvi chi può, una nuova modalità Resa dei conti in cui i giocatori, a turno, dovranno precipitarsi verso il rifugio attraversando la terra di nessuno. Gli avversari hanno un unico obiettivo: darti la caccia. Sfrutta le posizioni sopraelevate, nasconditi nell'ombra o sorprendi i tuoi nemici all'aperto, ma impediscigli di mettersi in salvo. Nelle prossime due settimane aggiungeremo anche due nuove modalità Resa dei conti. Resta sintonizzato per scoprire tutti i dettagli di Nemico pubblico e Lo Sport dei re, in arrivo nelle prossime settimane.

Bonus Una terra di opportunità

Ottieni un bonus in denaro di gioco e Oro in alcune missioni de La terra delle opportunità. Questa settimana i nuovi giocatori guadagneranno un bonus di 50 RDO$ per il completamento della prima missione, Onore tra ladri di cavalli. Ottieni un bonus di 75 RDO$ per il completamento di Uccidili tutti, dal primo all'ultimo e di 10 Lingotti d'Oro per il completamento di Distrutta dal dolore.



Pacco di scorte

Da questa settimana è disponibile anche un nuovo pacco di scorte ispirato alla nuova modalità Resa dei conti. Preleva dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento o da un ufficio postale questo premio composto da:

Tonico miracoloso potente x5

Olio di serpente potente x5

Medicina potente x5

Siero potente x5

Munizioni per revolver Express x120

Nuovi vestiti

Questa settimana la sezione abbigliamento di Wheeler, Rawson & Co. si amplia con la Sottoveste con corsetto Flora, la Camicia Paddon e, in fornitura limitata, il Berretto a quadrettoni, il Cappello di procione e i Chaps Shaffer. Puoi anche simulare indignazione con l'emote Come ti permetti?

Verifica in due passaggi

Questa settimana premieremo anche con la versione esclusiva del Cappello di procione, visibile qui sopra, chi ha attivato la verifica in 2 passaggi sull'account del Social Club o la attiverà questa settimana (ricevendo anche 10 Lingotti d'Oro per Red Dead Online e 500.000 GTA$ in GTA Online).

Live stream di Red Dead Online

Unisciti a noi alle alle 23:00 ora italiana di venerdì 31 maggio per il nostro primo streaming in diretta della community di Red Dead Online sui canali Facebook, Twitch e YouTube ufficiali di Rockstar. Domani faremo un annuncio su Twitter per radunare gli amici della community e formare con loro delle Posse su PlayStation 4 e Xbox One. Ci scateneremo con i contenuti del nuovo aggiornamento, giocando alla nuova modalità Resa dei conti Si salvi chi può, affrontando missioni Free Roam e Sfide Posse Versus, giocando qualche mano di poker al saloon e molto altro. Nei prossimi mesi annunceremo altri streaming di Red Dead Online e GTA Online.