In Red Dead Online è arrivata la prima Taglia Leggendaria

Nemmeno il tempo di prendere dimestichezza con le Professioni della Frontiera in Red Dead Online, che i giocatori sono già chiamati ad affrontare nuove attività.

Quest'oggi Rockstar Games ha ufficialmente introdotto la prima di 10 nuove Taglie leggendarie, per dare la caccia ai ricercati più pericolosi di tutti e cinque gli Stati: un campionario dei peggiori truffatori, ladri e assassini a piede libero pronti per essere braccati e acciuffati, vivi o morti. Il primo manifesto affisso dai tutori della legge ritrae Barbarella Alcazar, la "Reina de los Banditos".

Il profilo della criminale è il seguente: "Alcazar è la leader indiscussa della sanguinaria banda dei Del Lobo, e si dice che si nasconda da qualche parte nel New Austin. La pericolosa vedova del famigerato assassino Ricardo Alcazar è ricercata per furto, estorsione e omicidio". I giocatori dovranno catturarla entro il 23 settembre: riportarla viva frutterà una somma cospicua, altrimenti, in caso contrario, verrà assegnata una ricompensa leggermente inferiore. D'ora in avanti, Rockstar Games svelerà una Taglia leggendaria ogni settimana.

I giocatori Collezionisti saranno inoltre felici di sapere che Madame Nazar è in cerca della collezione Perle marine, che include il Braccialetto di perle Duruant, la Collana di perle Pelle e l'Anello con perla Bonnard. Coloro che consegneranno la collezione completa direttamente a Madame Nazar o la spediranno tramite un qualunque ufficio postale entro il 23 settembre otterranno una cospicua ricompensa. Nel menu Online è ora possibile avviare una Serie di Sparatorie (Mira manuale), che ospita iterazioni con mira manuale di Caccia all'uomo, Arma a scelta, Nemico pubblico e molto altro.

Segnaliamo, infine, che tutti quelli che giocheranno a Red Dead Online questa settimana riceveranno 3.000 PE del Wheeler, Rawson & Co. Club, mentre i giocatori in possesso del Pass Fuorilegge di Red Dead Online riceveranno ulteriori 2.000 PE del Club. I PE del Club verranno accreditati nelle successive 24 ore dopo aver giocato a Red Dead Online.