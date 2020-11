Red Dead Online: in arrivo la nuova espansione Bounty Hunters

Dopo aver annunciato il debutto della versione stand-alone di Red Dead Online, Rockstar Games svela anche l'imminente arrivo dell'espansione Bounty Hunter, disponibile dalla prossima settimana su tutte le piattaforme.

In Bounty Hunter i cacciatori di taglie avranno a che fare con una nuova serie di fuggitivi: il ruolo del cacciatore di taglie verrà arricchito con nuovi criminali da scovare e abilità ed equipaggiamento da sbloccare in 10 nuovi ranghi. Ci saranno anche taglie leggendarie e un Pass Fuorilegge con 100 ranghi.

"Chi si avvicina al gioco per la prima volta potrà prepararsi all’aggiornamento della prossima settimana dando la caccia ai criminali più noti della frontiera. Incontra la cacciatrice di taglie leggendaria nella città di Rhodes e procurati la licenza da cacciatore di taglie per cominciare il tuo cammino nel ruolo. In più, questa settimana tutte le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi."

La versione stand-alone di Red Dead Online occupa 123 GB, nel menu principale di tutte le edizioni sarà inclusa un'opzione per l'acquisto separato della Modalità Storia di Red Dead Redemption 2. Una buona occasione per provare con mano la componente multiplayer online di uno deo giochi più venduti e acclamati dell'intera storia videoludica.