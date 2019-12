Red Dead Online, è in arrivo una nuova professione: il Distillatore!

In un'America ancora priva di una solida legislazione, fioccano opportunità per i fuorilegge. Quale miglior modo, quindi, per fare una fortuna se non diventare un Distillatore sul mercato nero? È esattamente quello che hanno pensato i ragazzi di Rockstar, quando hanno deciso di introdurre una quarta Professione della Frontiera in Red Dead Online.

A partire dal 13 dicembre, potrete intraprendere la nuova professione del Distillatore, aprire un'attività di contrabbando e sbloccare abilità uniche proprie di questo Ruolo, particolarmente adatto a chi sta già seguendo la strada del Commerciante o a chi vuole avere una proprietà tutta sua. Con un po' di fortuna, potreste sopravvivere abbastanza a lungo da aprire un vostro locale clandestino.

I Commercianti che hanno completato una missione di vendita o raggiunto il rango 5, con l'aiuto di Cripps potranno incontrare la famigerata Maggie Fike al Ranch Emerald, una contrabbandiera esperta che porta i segni del mestiere. Maggie conosce le persone giuste e ha le conoscenze per aiutarti a mettere in piedi la tua impresa. Dopo aver acquistato la Capanna da Distillatore sarete pronti per cominciare. Per i passanti la Capanna è una normale dimora, la facciata perfetta per la tua attività. È nel seminterrato, però, che dovrete darvi da fare.

Possedere e gestire un'attività da Distillatore è solo una parte del ruolo. Dovrete anche collaborare con Maggie in una serie di missioni da giocare in solitaria o con gli amici per aiutarla a vendicarsi di chi ha provato a farla fuori. Facendo crescere gli affari (ed eliminando le attività rivali), imparerete nuove ricette e tecniche. Avrete anche l'opportunità di aprire il un saloon clandestino in cui servire i vostri alcolici, con decorazioni personalizzabili e l'opportunità di ospitare una banda country con tanto di pista da ballo per intrattenere amici e clienti.

La professione del Distillatore non sarà l'unica novità ad arrivare con l'aggiornamento di Red Dead Online del 13 dicembre: verranno introdotti anche il Pass Fuorilegge 2, nuovi articoli sbloccabili per i Distillatori, il Revolver Navy, nuovi capi d'abbigliamento e slot aggiuntivi per gli abiti nel guardaroba. Inoltre, ne approfittiamo per ricordarvi che, se giocate su PC, avete diritto ad un pacchetto di oggetti gratuiti per Red Dead Online.