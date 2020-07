Red Dead Online, è in arrivo una Professione tutta nuova: il Naturalista!

Questo pomeriggio Rockstar ci ha aggiornati sullo stato dello sviluppo dei suoi giochi multiplayer, ovvero GTA Online e Red Dead Online. Il primo proprio non vuole saperne di andare in pensione, e si prepara a ricevere dei "colpi in location completamente nuove". Nemmeno il secondo scherza, però!

Il prossimo 28 luglio, infatti, Red Dead Online riceverà un importante aggiornamento che introdurrà una nuova Professione della Frontiera "che inizierà i giocatori ai segreti del naturalismo come parte di un Ruolo tutto nuovo". Rockstar Games non ha fornito ulteriori dettagli, ma a giudicare dalla breve descrizione e dalle immagini a corredo, è molto probabile che i cowboy della frontiera presto potranno cimentarsi nella ricerca e nella caccia agli animali. Le professioni già disponibili, ricordiamo, sono Cacciatore di Taglie, Commerciante, Collezionista e Distillatore.

L'aggiornamento di Red Dead Online del 28 luglio, in ogni caso, non si esaurirà con la nuova Professione, ma vedrà anche l'aggiunta di un nuovo Pass Fuorilegge e innumerevoli funzionalità e correzioni richieste dalla community, oltre a molte altre cose che i giocatori potranno sperimentare e scoprire nei prossimi mesi. Riuscirà questo aggiornamento a placare la fame di nuovi contenuti che ha indotto alcuni giocatori a vestirsi da clown e protestare in Red Dead Online?