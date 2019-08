Red Dead Online: in arrivo un regalo esclusivo per gli utenti PS4

Se disponete di una copia di Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e avete un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus, vi spiegheremo come ottenere un regalo esclusivo per personalizzare il vostro avatar di Red Dead Online.

La particolare promozione vi permetterà di sbloccare il bellissimo poncho Chuparosa all'interno della modalità online dell'acclamato titolo Rockstar Games e, per parteciparvi, vi basterà semplicemente avviare Red Dead Online entro il prossimo 2 settembre 2019. Oltre ad essere riservata ai soli possessori della console Sony, questa offerta è valida solo ed esclusivamente per gli abbonati al PlayStation Plus, il quale è necessario per poter usufruire delle funzionalità online del titolo. Al momento non è chiaro se, come avvenuto per gli altri contenuti, anche questo poncho approderà su Xbox One ad un mese di distanza dal suo debutto su PlayStation 4. In ogni caso bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprirlo.

