Red Dead Online, avvistato il Milk Coyote: novità per i Naturalisti del West

Dopo l'avvistamento di un leggendario alligatore a fasce in Red Dead Online, una nuova e rara creatura si aggiunge alla fauna del virtuale universo western.

Nei pressi della città di Blackwater, i Naturalisti di rango 5 o superiore possono ora dedicarsi a una nuova caccia. I residenti hanno infatti segnalato la presenza di un misterioso coyote dal pelo bianco e gli occhi chiari e luminosi. Ribattezzato "Milk Coyote", l'animale non sembra essere solitario: un intero branco si è infatti stanziato nella zona.



Per provare a cimentarsi con la creatura, i giocatori dovranno interagire con Harriet presso il suo negozio. Coloro che porteranno a termine la missione di avvistamento, potranno usufruire di uno sconto del 40% sugli articoli per Naturalisti Principianti o Promettenti. Prelevare un campione del Milk Coyote, invece, permetterà di ricevere uno sconto del 40% sugli articoli di qualsiasi Ruolo di rango Provetto. In alternativa, i giocatori che attaccheranno il Milk Coyote, potranno portarne la pelliccia a Gus Macmillan e ottenere un nuovo soprabito. Pronti a dare la caccia agli Animali Leggendari in Red Dead Online?



Nel gioco Rockstar Games non vi sono però novità solo per i Naturalisti. Giocare una delle modalità in evidenza nella Serie di Sparatorie (Estrema) della settimana consentirà ad esempio di ricevere RDO$, Lingotti d’Oro e PE doppi. Avventurarsi nelle lande del titolo nel corso della settimana garantirà inoltre ai giocatori una camicia gratuita (di rango 15 o inferiore) a sua scelta.