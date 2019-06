Red Dead Online dà il benvenuto allo Sport dei Re, una nuova modalità Resa dei Conti

Lotta in sella al tuo cavallo per ottenere la torcia e attraversa tutti i fuochi di segnalazione della tua squadra per vincere in Lo Sport dei re.

La nuova modalità Resa dei conti di Red Dead Online è una vera prova di equitazione per due squadre (dai quattro agli otto giocatori): utilizza fucili a canne mozze per gli scontri ravvicinati e l'arco con freccia esplosiva singola da raccogliere da entrambi i lati del percorso per rendere più equa la situazione.

Nuovi vestiti aggiunti & Bonus

Questa settimana il catalogo Wheeler, Rawson and Co. è stato arricchito con tre nuovi capi d'abbigliamento. Proteggi la testa, il collo e le spalle dal sole in pieno stile grazie al Sombrero di corda. I Pantaloni Gibbston, con inserti in pelle e cuciture a vista sui fianchi, sono perfetti sia per la città che per gli ambienti più selvaggi. Per finire, abbiamo una versione in nero del Poncho Chuparosa, tessuto a mano a sud della Frontiera e inviato al magazzino di Wheeler, Rawson & Co. Indossalo per un look scanzonato e affabile.

In più, per le prossime due settimane tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno un pacco di scorte che comprende esche e frecce speciali, come quelle avvelenate, armi potentissime in grado di abbattere selvaggina di grandi dimensioni; di norma vengono realizzate utilizzando frecce, piume e oleandro dopo aver acquisito le Note per le frecce avvelenate.

I giocatori che hanno raggiunto almeno il rango 20 avranno un pacco aggiuntivo con provviste e carne di selvaggina grande, come la carne di selvaggina grande alla menta, che in genere viene cucinata dopo aver raccolto menta e carne di selvaggina grande e fa diventare dorato il Nucleo della Salute.

Pacco di scorte per rango 10

Frecce per selvaggina piccola: x20

Frecce incendiarie: x20

Frecce avvelenate: x20

Esche per carnivori: x5

Esche per erbivori: x5

Pacco di scorte per rango 20

Carne di selvaggina grande alla menta: x3

Carne di selvaggina grande all’origano: x3

Carne di selvaggina grande al timo: x3

Fagioli stufati: x10

Carne in scatola: x10

Salmone in scatola: x10

Jolly Jack's: x10

Gomme alla cocaina: x10

Moonshine: x5

Gin: x5

Rum di Guarma: x5

Brandy di qualità: x5

Per ottenere i requisiti di rango, approfitta dell’incremento del 30% sui PE in tutte le attività nell’arco di questa settimana.