Red Dead Online Beta: gare al bersaglio aperte e altri bonus

A partire da oggi, chi gioca alla beta di Red Dead Online su Xbox One potrà partecipare alle Gare al bersaglio aperte: si tratta di corse a cavallo che hanno l’obiettivo di colpire una serie di bersagli nell’ordine che si preferisce.

In più gli utenti Xbox avranno a loro disposizione il Coltello Mandibola da tutti i ricettatori, la Giacca doppiopetto Hartman, il Cappello di crotalo, gli eleganti Stivali Comstock, guanti, gilet e tre emote: “Mi hanno colpito!”, “Manda un bacio” e “Indica”.

In più, fino al 6 maggio, tutti i partecipanti alla beta di Red Dead Online possono approfittare dell’aumento del 30% dei guadagni in Oro e RDO$ in tutte le missioni de La terra delle opportunità, eventi e missioni Free Roam, nelle modalità Resa dei conti e in Corsa alle armi.