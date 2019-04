Red Dead Online Beta: Pacco di Scorte, Bonus Resa dei Conti e Corsa alle Armi

Rockstar Games annuncia nuovi contenuti per la Beta di Red Dead Online, tra cui un nuovo Pacco di Scorte, aggiornamento del catalogo e bonus in modalità Resa dei Conti, Gare e Corsa alle Armi.

Questa settimana, accaparrati un pacco di scorte in Red Dead Online. Include una selezione di tonici potenti, puoi trovarlo presso la cassetta di sicurezza dell’accampamento o in qualsiasi ufficio postale.

Pacco di scorte

Tonico miracoloso potente x3

Olio di serpente potente x3

Medicina potente x3

Siero potente x3

Aggiornamenti del Catalogo

Alcuni dei nostri articoli preferiti sono tornati nel Catalogo Wheeler Rawson & Co:

Cappello di alligatore

Gilet Ortega

Gonna con orlo rialzato (solo per personaggi femminili)

Soprabito da mattina

Stivali Strickland

Guanti di pelliccia

Pantaloni Concho

Bonus modalità Resa dei Conti, Gare e Corsa alle Armi

I guadagni in RDO$ e Oro sono aumentati del 50% nelle modalità Resa dei conti, nelle gare e nelle Corse alle armi. Sono incluse le ultime modalità, come Scorribanda, Gare al bersaglio, Tutto in fumo e Bottino di guerra; fanno tutte parte delle serie Rese dei conti e delle gare.

25% sconto munizioni e rimozione dei requisiti di rango

Elimina i nemici a un prezzo conveniente grazie a uno sconto del 25% sulle munizioni e alla sospensione temporanea dei requisiti di rango necessari per ottenerle